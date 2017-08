Avec son mètre 64 pour 50 kg, Alain Robert n’épouse pas les caractéristiques physiques que l’on rencontre souvent chez les sportifs de haut niveau. Sauf que dans son domaine, l’escalade, il s’agit plutôt d’un avantage, le rapport poids-puissance jouant un rôle prépondérant. Ce Français, âgé aujourd’hui de 54 ans, a fait la Une de nombreux journaux à travers le monde, se rendant célèbre à travers ses ascensions des plus hauts immeubles aux quatre coins de la planète. Une spécilisation originale et très risquée (il évolue à la seule force des bras, sans aucune sécurité) dans lequel notre homme a trouvé sa voie et qui lui valu le surnom de Spiderman.

"En fait, c’est le film La neige en deuil qui m’a inspiré, voire fasciné lorsque j’ai vu ces hommes grimper une montagne après le crash de leur avion près du sommet du Mont Blanc", se souvient-il. "Depuis lors, j‘ai toujours voulu faire de l’escalade. Mais la première fois que j’ai grimpé, c’était un bâtiment, celui où mes parents habitaient, parce que... j’avais oublié mes clés. J’ai grimpé par l’extérieur les sept étages. Je n’avais que 11 ans."

À l’époque, les clubs d’escalade et les murs que l’on connaît aujourd’hui n’existaient pas. Si bien que ce garçon qui a grandi "entre le Vercors d’un côté, et l’Ardèche, de l’autre", a nourri sa passion sur des parois rocheuses.

"J’aime le côté exigeant de l’escalade : on ne peut pas faire d’erreur", souligne-t-il. "C’est ce qui est sympa dans l’escalade en solo intégral. Il faut bien verrouiller les mains et les pointes des pieds."

Alain Robert, marié et père de famille, est bien sûr conscient qu’il risque sa vie à chacune de ses sorties. "Comme n’importe quel être humain, j’ai peur, je la ressens. Mais quand je grimpe, je sais mettre mes peurs de côté. Vous savez, dans un tel état de concentration, on ne pense à rien d’autre qu’à son objectif. Et quand il m’arrive d’avoir peur, j’ai un mantra que je répète : j’ai confiance en moi, je vais réussir ! "

Cela ne suffit pas toujours à éviter les drames. La grave chute de 20 mètres dont il fut victime en 1982 l’a ainsi laissé invalide à 66%. "J’ai eu de nombreuses de fractures, un coma qui a engendré un déréglement de l’oreille interne gauche et donc des vertiges. Je suis tombé tête la première, sur les poignets, sur des rochers à la base de la paroi. Mon poignet gauche est bloqué en position neutre, je compense désormais grâce à l’épaule. Côté droit, je n’ai plus de sensibilité dans deux doigts."

Et pourtant, "il n’y absolument rien de suicidaire dans ma démarche. Si un mec adore la vie, c’est bien moi !" assure-t-il. "En fait, c’est un mode de vie qui me convient, qui me plait, qui me fascine, qui est fait de voyages et de rencontres. Il n’y a pas de raison d’arrêter de vivre mes rêves. Tant que j’ai la santé..."

Parmi les 140 gratte-ciel qu’il affiche au compteur, l’ascension des tours Petronas (452m), à Kuala Lumpur, demeure sa plus belle satisfaction. "Je m’étais fait arrêter par la police au 60e étage lors des deux tentatives précédentes. Là, j’ai attaqué l’ascension de nuit. Avec succès ! Ça m’a quand même pris 12 ans !" sourit-il.

Au gré de ses voyages, Alain Robert a connu les amendes, les procès, la prison (une cinquantaine de fois), les travaux d’intérêt général et les interdictions de pays. "Souvent les policiers sont admiratifs, en général ça se passe très bien", souligne l’homme-araignée. "Mais à présent, je travaille quand même davantage avec des avocats."

Entre deux ascensions, le casse-cou aux cheveux longs donne des speeches de motivation dans des grandes écoles et intervient dans des séminaires pour de grandes entreprises.

"Je ne dois donc pas être un si mauvais exemple que ça pour la société", conclut-il.