À l’aube d’une soirée qui s’annonce arrosée (même chez les sportifs), retour sur les plus grosses cuites des stars du sport en 2016. S’ils savent qu’ils sont épiés avec les réseaux sociaux, certains continuent à se donner en spectacle.

Hackett s’en prend à un… téton

Le but du voyage était pourtant simple : participer aux sélections de natation australienne pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais dans l’avion du retour, Grant Hackett a craqué. En état avancé d’ébriété, le nageur s’en est pris à un autre passager à bord. La raison ? Ce dernier a incliné son siège, ce que n’a pas apprécié Hackett. Le sportif a attrapé le siège violemment et l’a remis en place. Il ne s’est pas arrêté là : il a ensuite passé sa main, attrapé le torse du passager et a… pincé son téton.

"C’est gênant, avait déclaré le nageur. J’ai fait des bêtises plus d’une fois et j’essaie de résoudre mes problèmes."

Hackett a connu un divorce difficile et était parti en cure de désintoxication pour une addiction aux somnifères. Il ne s’est pas qualifié pour les JO cette année.

Pas de médaille à cause d’une cuite

Yuri van Gelder doit encore s’en mordre les doigts. Il venait de se qualifier pour la finale du concours des anneaux et se voyait peut-être déjà avec l’or autour du coup. Mais il est reparti sans rien… C’est une sortie trop alcoolisée qui lui a coûté une possible médaille olympique à Rio en août dernier !

En cause : le Néerlandais s’est fait griller par sa fédération en rentrant aux petites heures du matin. Il avait, en plus, consommé de l’alcool, ce qui lui avait été interdit. "En termes sportifs, c’est un désastre, mais nous n’avons pas d’autre choix car c’est une violation de nos valeurs", avait déclaré la délégation olympique néerlandaise.





1,2 million en pariant, ivre, pour le Paris SG

Et dire qu’il ne souvenait peut-être même plus avoir parié sur la rencontre en Troyes et le Paris SG. En mars dernier, Rachid, un fan du club parisiens, a misé la totalité de son salaire mensuel (1.100 euros) sur une victoire de son club par… neuf buts d’écart (cotée à 2.000) et avec un doublé d’Edinson Cavani. Un pari fou qu’il a réalisé totalement ivre, avec des amis autour de lui.

Mais lorsqu’il a vu le déroulement de la rencontre, Rachid n’a pas dû en croire ses yeux. Ce qu’il avait prédit s’est réalisé. Son rêve aussi. Grâce à la large victoire de ses couleurs (9-0) face à Troyes, Rachid a remporté 1,2 million.

Urine et viol d’un chien

Mitchell Pearce se souviendra longtemps de la fête nationale australienne de 2016. Invité à une soirée privée dans un appartement, ce joueur de rugby à XIII n’a pas fait dans le détail. Après avoir sifflé quelques verres d’alcool, il est entré en action. Il a d’abord uriné un peu partout dans l’appartement (y compris dans son pantalon). Il a ensuite essayé d’embrasser la propriétaire des lieux. Et puis il a terminé son office (alors qu’il ne lui restait qu’un caleçon) en mimant un acte sexuel avec le chien de cette dernière. La scène a forcément été filmée et diffusée. Cette histoire lui a coûté cher. "Je suis désolé, je me suis totalement humilié", a déclaré le joueur. Il a dû payer une amende de 85.000 euros et été suspendu pendant huit semaines.





Sept policiers pour calmer un ancien lutteur

C’est ce qui s’appelle garder la forme. Alors qu’il conduisait en état d’ivresse, l’Ukrainien Vyacheslav Oliynyk s’est fait arrêter par la police. L’ancien lutteur, champion olympique à Atlanta en 1996, n’a pas compris ce que les forces de l’ordre lui reprochaient. Du coup, il a refusé de coopérer. En retour, il a reçu un coup de bâton et il a été aspergé de spray au poivre. Ce qui ne l’a pas calmé, que du contraire, alors que son visage était en sang. Il s’en est pris aux policiers, qui ont dû s’y prendre à sept pour maîtriser celui qui, semble-t-il, n’a pas perdu la main en ce qui concerne la lutte…





La vraie fausse excuse des nageurs américains

C’était l’histoire la plus ridicule des Jeux Olympiques. Quatre nageurs américains (Lochte, Bentz, Conger et Feigen), ont inventé de toutes pièces une agression pour couvrir leur sortie alcoolisée. Alors que la réalité était toute différente, ils ont prétendu avoir été braqués par de faux policiers. En réalité, ils ont été impliqués dans une altercation avec des vigiles d’une station-service lors d’une pause pipi qui a mal tourné. "Ils ont pissé partout", racontait un des gérants. L’un des nageurs aurait même vandalisé les toilettes, brisé les miroirs et d’autres objets. La police était intervenue et avait exigé que les hommes remboursent les dégâts. Ils seraient devenus violents, ce qui n’a rien arrangé. Les nageurs s’en sont sortis sans rien, avec même un petit soutien du comité organisateur des JO : "fichons-leur la paix". Il y a quand même plus classe pour des sportifs de haut niveau.





Les mains baladeuses de Paul Gascoigne

Ses déboires commencent à devenir inquiétantes. Abonné des rubriques de faits divers, Paul Gascoigne, ancien attaquant anglais, a encore fait parler de lui cette année. Bourré, il aurait eu une altercation dans un hôtel de Londres il y a quelques jours. Il aurait proféré des insultes raciales envers d’autres clients et cherchait à tripoter des femmes tout en… lançant des billets en l’air. Son comportement n’a pas plu à tout le monde : il a été poussé dans les escaliers, est tombé sur sa tête et a été emmené à l’hôpital. Plus de peur que de mal pour lui, mais cette affaire ne va pas redorer sa réputation…

D’autant qu’en juillet dernier, l’ancien joueur avait été aperçu dans la rue à moitié nu. Il allait au magasin… chercher de l’alcool.





Neymar ne savait plus marcher

Peut-être avait-il besoin de se vider la tête après la Copa America (le Brésil s’était fait sortir en quart de finale). Mais ce n’est un secret pour personne : Neymar aime faire la fête. En juillet, il s’est fait griller par un de ses amis dans sa villa à Sao Paulo. Neymar poste souvent des photos sur les réseaux sociaux. Mais ici, c’est une vidéo qui a fait le buzz. Une des personnes présentes sur place a filmé un moment ou Neymar semble complètement bourré. Il semblait même avoir du mal à marcher. Des images qui ont fait grincer des dents à Barcelone, qui n’apprécie pas qu’un de ses joueurs se donne en spectacle. S’il n’a pas été suspendu, Neymar a réagi : "Vous ne pouvez même plus être à l’aise dans votre maison, dit le joueur, qui ne nie pas avoir été en état avancé d’ébriété. C’est de pire en pire chaque jour."

L’année 2016 de Wayne Rooney n’a pas été facile. Très critiqué en sélection, l’attaquant de Manchester United est, pour certains, complètement dépassé et inutile à l’Angleterre. Il n’a pas joué tous les matchs et ce qui lui est arrivé mi-novembre ne l’a pas aidé. Invité à la soirée d’un mariage, le joueur a été photographié, habillé de vêtements de l’équipe nationale, complètement ivre. "Il trébuchait sans arrêt, il pouvait à peine parler", disait un des témoins au Sun.

Rien n’est pardonné à Wayne Rooney

"Ces images sont inadéquates pour quelqu’un dans ma position", s’était excusé le joueur.

Ce qui posait également problème, c’est que cette fête s’est déroulée avant une rencontre de l’Angleterre, contre l’Espagne (même si Rooney n’allait pas jouer en raison d’une blessure). Le sélectionneur, Gareth Southgate, a, depuis, décidé de plus surveiller ses joueurs et notamment leur donner moins de temps libre. Comme des enfants…