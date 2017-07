Alexandra Tondeur est montée sur la 3e marche du podium du championnat d'Europe du circuit Ironman, dimanche à Francfort, en Allemagne. La triathlète belge de l'Itzu Tri Team, 30 ans, est ainsi quasi certaine d'avoir réussi son pari de se qualifier pour le mythique triathlon d'Hawaï, la finale du circuit mondial, le 14 octobre prochain à Kona. Tondeur a bouclé les distances de 3,8 km de natation, 177 km de vélo et 42,195 km de course à pied, en 8h59:55. Elle n'a été devancée que par l'Australienne Sarah Crowley (8h47:58), déjà vainqueur cette saison du championnat Asie-Pacifique, et par la Britannique Lucy Charles (8h51:50), lauréate de l'Ironman de Lanzarote à la mi-mai.

"J'ai connu un super jour", a déclaré la Stéphanoise à Belga. "Je sors de l'eau en bonne position, sans doute une de mes meilleures natation jamais réalisée, et puis le vélo s'est déroulé de manière régulière. Je suis revenue en 5e position avant d'entamer le marathon. J'ai compris qu'il n'était plus possible de revenir sur les deux premières et me suis concentrée à éviter un retour de l'arrière", a encore ajouté Tondeur, qui a signé le meilleur chrono du marathon en 3h04:47.

Chez les messieurs, Sebastian Kienle a réalisé le triplé, après 2014 et 2016. L'Allemand de 33 ans a devancé en 7h41:42 son compatriote Andi Boecherer (7h46:07) et le Suédois Patrik Nilsson (7h50:16).