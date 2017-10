Alexandra Tondeur ne craint pas le décalage horaire ! La preuve ? La Brabançonne ne s’est envolée que samedi dernier, de Paris, pour Kona où elle est arrivée… dimanche soir en compagnie de sa maman.

Eh oui, Alex apprécie cette présence, toute sentimentale pour elle, comme celle, toute professionnelle, de son fidèle kiné. "J’avais envie d’effectuer la phase finale de ma préparation, sans stress, en Belgique, cette dernière semaine étant, elle, placée sous le signe de la récupération et de l’affûtage avec seulement une discipline à l’entraînement par jour. Nous avons donc quitté Paris à destination de Kona avec une escale de six heures à San Francisco et nous sommes arrivés assez tard, dimanche soir, mais sans problème particulier de décalage horaire en ce qui me concerne."

Après avoir découvert l’épreuve l’an dernier avec une 19e place, en 9h46.49, Alexandra revient donc à Hawaï avec ambition. "Si, l’année passée, cette épreuve était encore un rêve pour moi, elle est devenue l’objectif de ma saison, pour lequel je m’entraîne quotidiennement."

[...]