Après un hiver et une partie du printemps passés à soigner une lésion du cartilage au genou, Anne Zagré va effectuer son retour à la compétition, ce week-end, pour le compte de son club français d'Amiens. Sur 100m haies, bien sûr, mais aussi au… poids.





"Je sais, c'est inhabituel - j'ai un record à 9,70m - mais je suis apparemment la meilleure du club dans cette discipline", sourit la Bruxelloise, très heureuse de revenir dans le coup après, dit-elle, "être passée par tous les sentiments", y compris les plus négatifs, ces derniers mois. "Je n'attends rien de particulier de cette reprise, je suis juste contente de pouvoir faire à nouveau de la compétition après un hiver sans la moindre course", poursuit la détentrice du record de Belgique sur 100m haies (12.71), qui a enchaîné des stages à Tenerife, à Belek (Turquie), à Pula (Croatie) et, tout récemment, à Tallahassee (Etats-Unis) depuis le début de l'année. "Après mon traitement à base d'injections PRP, j'ai repris à fond en mars. J'ai simplement connu une alerte assez sérieuse un peu avant mon départ pour la Floride, pas au même endroit dans le genou, mais tout est rentré dans l'ordre rapidement. J'ai pu faire un bon stage, encore, à Tallahassee. Aujourd'hui, je peux dire que le problème est sous contrôle, ça évolue positivement."

De quoi rassurer la hurdleuse à l'aube d'une saison dont les championnats d'Europe de Berlin constitueront le point d'orgue.

(NdlR : 13.12)lance Anne Zagré, qui défendra les couleurs de l'Excelsior le 12 mai lors des Interclubs nationaux (100m, 100m haies et relais) et s'alignera à Turku (Finlande) le 5 juin.