9.126 points au décathlon ! Tel est le total fou signé par le Français Kevin Mayer, qui vient de déposséder le "Superman" américain Ashton Eaton de son record du monde (9.045 pts, aux Mondiaux 2015 à Pékin).

À Talence, devant son public, le décathlonien de 26 ans a fait merveille pendant deux jours et dix épreuves. À mi-parcours, le champion du monde en titre totalisait déjà 4.563 points, le meilleur résultat de sa carrière à ce stade, grâce notamment à deux records personnels sur 100m (10.55) et à la longueur (7,80m). Conscient qu'il avait un beau coup à jouer, Mayer entamait alors la seconde journée pied au plancher ce dimanche : 13.75 sur 110m haies, 50,54m au lancer du disque et 5,45m (au premier essai) au saut à la perche, un concours qu'il choisit sagement d'écourter en vue de conserver un maximum de forces pour la suite de la compétition.

Au lancer du javelot, son bras fit alors merveille avec un troisième et dernier essai mesuré à… 71,90m ! Une performance éblouissante qui le propulsait très loin (205 points) devant la référence de l'Américain Eaton avant le 1.500m final. Une course bouclée par Kevin Mayer en 4.36.11, un chrono qui lui voit un résultat final grandiose de 9.16 points. Quelle émotion !

Après le raté des championnats d'Europe de Berlin, causé par trois essais nuls à la longueur, Kevin Mayer, troisième homme à plus de 9.000 points et premier à plus de 9.100 points, vient donc de s'offrir la plus somptueuse des revanches. A la manière d'un autre grand de la discipline, Dan O'Brien qui, en 1992, avait battu le record du monde à Talence après s'être fourvoyé à la perche lors des sélections américaines précédant les Jeux Olympiques de Barcelone. Kevin Mayer, vice-champion olympique à Rio, est bel et bien de la même trempe...

Le nouveau record du monde du décathlon

100m : 10.55 (963 pts)

Longueur : 7,80m (1.010 pts)

Poids : 16,00m (851 pts)

Hauteur 2,05m (850 pts)

400m : 48.42 (889 pts)

110m h. : 13.75 (1.007 pts)

Disque : 50,54m (882 pts)

Perche : 5,45m (1.051 pts)

Javelot : 71,90m (918 pts)

1.500m : 4.36.11 (705 pts)