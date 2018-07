Kevin Borlée s'est montré le plus rapide des séries du 400m aux championnats de Belgique d'athlétisme, samedi, à Bruxelles. Pour sa première course de la saison, il a couru en 46.20. Le temps de qualification pour l'Euro de Berlin est de 45.89.

Dylan Borlée a signé un chrono de 46.28. Lui aussi est toujours en quête d'un ticket pour l'Euro. Déjà qualifié sur 200m, Robin Vanderbemden a réalisé un temps de 46.39. Julien Watrin, également membre des Belgian Tornados, a couru en 47.23. Jonathan Borlée dispute ce week-end le 200 mètres. Lui aussi n'est pas encore qualifié pour Berlin.

Kevin Borlée s'est blessé aux ischio-jambiers en avril, raison pour laquelle ce n'est que ce week-end, trois mois plus tard que prévu, qu'il commence sa saison. "Je me sentais souple et fort jusqu'aux 250 mètres, mais à la fin, c'était dur", a commenté Borlée. "J'ai manqué énormément d'entraînements spécifiques, et je le sens." Le champion d'Europe 2010 ne veut pas trop s'inquiéter pour le mimina européen. "Je n'y pense pas, nous verrons bien. Je sens que je n'ai pas encore de course dans les jambes. Cela ira plus vite d'ici peu, je le sens, mais je ne sais pas encore à quelle course je participerai. Je pense d'abord à la finale de demain."