Aux championnats de Belgique, la Namuroise a réussi la deuxième performance de sa carrière (6,60m), à 3 cm du record de Belgique

Après 2015, Nafi Thiam a remporté, ce dimanche au stade Roi Baudouin, un second titre de championne de Belgique du saut en longueur. À son troisième essai, la championne olympique et du monde de l'heptathlon a bondi à 6,60m (-0,1 m/s), le deuxième meilleur saut de sa carrière, à 2cm de son record personnel établi cette année à Götzis et à 3 cm du record de Belgique détenu depuis le 9 juin 1996 par Sandrine Hennart. C'est à cet instant qu'elle a pris le commandement du concours au détriment d'une autre spécialiste des épreuves combinées, Hanne Maudens, qui avait établi un nouveau record (6,51m) au premier essai.

Précédemment, Nafi Thiam avait établi des marques de 6,44m (+1,6) et 6,42m (-0,2). Au quatrième essai, elle a ensuite bondi à 6,28m (+0,2) avant de signer à nouveau 6,42m (-0,5).

La Namuroise doit encore disputer la finale du 100m haies à 16h10.