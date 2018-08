Le Stade Roi Baudouin accueille ce soir le Mémorial Van Damme. Ci-dessous, voici tous les résultats, discipline par discipline.



Meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres pour Christian Coleman

Christian Coleman a remporté le 100 mètres messieurs du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. L'Américain, grâce à un chrono de 9.79, meilleure performance mondiale de l'année, a enlevé le diamant et les 50.000 dollars promis au lauréat de cette finale de la Ligue de Diamant. Coleman, 22 ans et détenteur du record du monde du 60 mètres en salle depuis février (6.34), a devancé son compatriote Ronnie Baker (9.93) et le Jamaïcain Yohan Blake, 3e en 9.94 ce vendredi soir et 2e homme le plus rapide de tous les temps (9.69 en 2012).

A noter que le record du meeting (9.76) est toujours détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, légende du sprint retraitée depuis août 2017 et les Mondiaux de Londres.

Korir remporte le 800 mètres, Eliott Crestan 7e

© BELGA La victoire sur le 800 mètres messieurs au Memorial Van Damme, théâtre de la finale de la Ligue de Diamant d'athlétisme, est revenue au Kényan Emmanuel Korir. Seul Belge engagé, Eliott Crestan a terminé 7e. Aucun des sept 800 mètres de la saison en Ligue de Diamant n'aura échappé aux Kenyans. Korir, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année à Londres (1:42.05) termine donc avec 4 victoires, dont la plus importante, celle de ce vendredi soir.

Grâce à un temps de 1:44.72, il a devancé le Polonais Marcin Lewandowski (1:45.21) et son compatriote Ferguson Rotich (1:45.28).

Crestan, médaillé de bronze aux Mondiaux juniors à Tampere cet été, a signé un temps de 1:47.59. L'athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, 19 ans à peine, possède un record personnel à 1:46.84.

Laura Muir décroche le 1.500 m, Elise Vanderelst proche du record de Belgique

© BELGA Laura Muir a remporté le 1.500 mètres dames du 42e Memorial Van Damme, vendredi lors de finale de la Ligue de Diamant. Elise Vanderelst, seule Belge engagée, a pris la la 11e place en 4:05.75, s'approchant du record de Belgique de la distance. Grâce à un temps de 3:58.49, Muir s'est imposée devant l'Américaine Shelby Houlihan (3:58.94) et la Néerlandaise Sifan Hassan (3:59.41), décrochant le diamant et les 50.000 dollars promis à la lauréate.

Elise Vanderelst, portée par le public du stade Roi Baudouin, a largement amélioré son record personnel (4:09.31). Onzième de la course en 4:05.75, elle s'est approchée du vieux record de Belgique de Veerle Dejaeghere (4:05.05), établi en 2002.

Beatrice Chepkoech pulvérise le record du meeting du 3000 mètres steeple

© AFP Beatrice Chepkoech a largement remporté le 3.000 mètres steeple de la 42e édition du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. La Kényane a signé le temps de 8:55.10, améliorant de près de 10 secondes le record du meeting. Chepkoech, détentrice du record du monde depuis le 20 juillet grâce à un temps de 8:44.32, a devancé ses compatriotes Norah Jeruto (8:59.62) et Hyvin Kiyeng (9:01.60).

La Kényane de 27 ans a effacé des tablettes la marque de la Tunisienne Habiba Ghribi, qui avait réalisé 9:05.36 en septembre 2015.

A noter qu'aucune Belge n'était au départ de cette finale de la Ligue de Diamant.

Déjà lauréate du triple saut jeudi, Ibarguen remporte la longueur et fait le doublé

© AFP La Colombienne Caterine Ibarguen a remporté la longueur dames au Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. La Colombienne, qui s'est imposée jeudi à Zürich lors du triple saut, s'empare donc d'un deuxième diamant et d'une nouvelle prime de 50.000 dollars promis au vainqueur dans cette finale de la Ligue de Diamant d'athlétisme. Hanne Maudens a terminé 8e. La Colombienne, 34 ans et championne olympique du triple saut à Rio en 2016, a pris la première place grâce à un saut à 6m80 lors de son quatrième essai. Elle a devancé la Britannique Shara Proctor (6m70) et l'Américaine Sha'keela Saunders (6m68).

Championne d'Europe à Berlin, l'Allemande Malaika Mihambo a pris la 4e place (6m61).

Hanne Maudens, 10e de l'Euro de Berlin à l'heptathlon, a terminé à la 8e place grâce à une marque de 6m36, elle qui possède un record personnel à 6m51 réalisé début juillet lors des championnats de Belgique. Maudens est, à 21 ans seulement, la deuxième meilleure performeuse belge de l'histoire de l'heptathlon.

Salwa Eid Naser victorieuse du 400m dames, Laus 8e

© BELGA Seule athlète européenne au départ de cette finale du 400 mètres féminin de la Ligue de Diamant, Camille Laus a terminé 8e et dernière d'une course relevée remportée par la Bahreïnie Salwa Eid Naser, vendredi au Memorial Van Damme. La Bahreïnie Salwa Eid Naser, 2e des Mondiaux de Londres 2017, a ponctué son tour de piste en 49.33. Eid Naser a devancé la championne du monde en titre, l'Américaine Phyllis Francis (50.51) et une autre Américaine, Shakima Wimbley (50.77), 2e des Mondiaux indoor cet hiver à Birmingham.

C'est la 5e victoire cette saison pour Eid Naser, elle qui possède un record personnel en 49.08.

Membre du relais 4x400 mètres féminin 4e à Berlin, Laus, entraînée par Jacques Borlée et invitée dans cette finale de la Ligue de Diamant, a réalisé le chrono de 53.72. L'athlète du Royal Racing Club Bruxelles possède un record personnel à 51.49, établi cette saison en Suisse.

Lynsey Sharp remporte le 800 mètres, Renée Eykens quatrième

© REPORTERS La Britannique Lynsey Sharp a décroché la victoire dans le 800 mètres dames du Memorial Van Damme, épreuve parallèle aux finales de la Ligue de Diamant, vendredi au stade Roi Baudouin.

Sharp, championne d'Europe 2012, a signé un temps de 1:59.93 et a devancé la Suédoise Hanna Hermansson (2:00.96) et la Béninoise Noélie Yarigo (2:01.35).

Renée Eykens, qui possède un record personnel à 2:00.00 réalisé à Rio lors des Jeux Olympiques 2016, a pris la 4e place en 2:01.91. La Belge de 22 ans a couru cette saison en 2:00.92.

Jeudi soir, la Sud-Africaine Caster Semenya a remporté la finale du 800m au Letzigrund de Zürich, décrochant un 3e sacre de rang en Ligue de Diamant.

Yaroshchuk-Ryzhykova remporte le 400m haies dames devant Hanne Claes

© Belg L'Ukrainienne Anna Yaroshchuk-Ryzhykova a décroché la victoire dans le 400 mètres haies dames en un temps de 55.38 lors du Memorial Van Damme, épreuve parallèle aux finales de la Ligue de Diamant. Hanne Claes et Justien Grillet, toutes deux membres du relais 4x400 m féminin belge quatrième à Berlin, ont respectivement pris la 2e et 8e place de la course devant un public du stade Roi Baudouin complètement acquis à leur cause. Claes, partie du couloir N.4 , a signé un temps de 55.87, elle qui possède un meilleur chrono personnel en 55.20. Quant à Justien Grillet, elle a ponctué son tour de piste à la huitième et dernière position en 58.11 au couloir N.7, loin de son record personnel (55.16).

Jeudi à Zürich, l'Américaine Dalilah Muhammad s'est montrée la plus véloce en 53.88, décrochant le diamant et les 50.000 dollars promis à la lauréate.