Les premiers athlètes belges (19 sur les 34 sélectionnés) et leurs accompagnateurs ont pris leurs quartiers à l'hôtel Maritim de Berlin ce samedi, à l'avant-veille des premières épreuves figurant au programme des championnats d'Europe.

Un établissement situé à un lancer de javelot du Tiergarten, le poumon de la capitale allemande, et qui ne sera accessible qu'en montrant patte blanche : il devrait donc offrir une tranquillité totale à nos représentants, qui y côtoieront notamment leurs homologues français, néerlandais et... allemands à l'abri de la chaleur suffocante régnant à l'extérieur.

Les deux team-leaders de la délégation belge, Stéphanie Noël et Max De Vylder, ont, par ailleurs, eu la confirmation de l'exemption de premier tour réservée à deux de nos athlètes sur base de leur présence au sein du Top 12 européen dans le ranking 2018, une règle qui avait été introduite par l'Association européenne d'athlétisme avant l'Euro d'Amsterdam en 2016. Eline Berings (100m haies) et Hanne Claes (400m haies), respectivement 5e et 6e dans leur épreuve, ne disputeront donc au mieux que deux courses individuelles à Berlin, la première ne se produisant même qu'au cours de la seule journée de ce jeudi 9 août avec demi-finales à 19h25 et finale éventuelle à 21h50.

D'ici là, Eline Berings aura l'occasion de se dégourdir les jambes au cours de la cérémonie d'ouverture organisée ce lundi soir sur la Breitscheidplatz puisqu'elle a été désignée porte-drapeau de la délégation belge.

© BELGA