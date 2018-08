La Belge possède une avance confortable sur la Britannique Johnson-Thompson avant la dernière épreuve de l'heptathlon, le 800 m...



Après six des sept épreuves de l'heptathlon aux Championnats d'Europe à Berlin et, surtout, grâce à un formidable lancer du javelot à 57,91 m, Nafi Thiam possède une avance de 192 points sur sa principale rivale, la Britannique Katerina Johnson-Thompson.



192 points = 13 secondes sur 800 m, dernier rendez-vous sur la route du titre européen. On le sait, le 800 m n'est pas le numéro favori de Nafi, dont le record personnel est quand même très honorable avec 2:15.24, datant de 2017, à Götzis. Plus véloce, Johnson-Thompson possède un record à 2:07.64, mais il remonte déjà à... 2013, à Moscou. Il faudrait, par conséquent, que Nafi Thiam s'effondre littéralement lors de ce double tour de piste et que la Britannique soit à son meilleur niveau, celui de 2013, pour que le titre européen échappe à notre championne...