Si la session programmée en fin d’après-midi ne verra se dérouler aucune finale, les Championnats d’Europe d’athlétisme n’en débuteront pas moins officiellement ce lundi, à Berlin, où ils se tiendront jusqu’à dimanche.

Avec des perspectives plutôt positives pour la Belgique, qui garde en mémoire le très beau bilan de trois médailles d’or remportées en 2006 à Göteborg par Kim Gevaert (100 m et 200 m) et Tia Hellebaut (hauteur). Aujourd’hui, c’est Nafi Thiam et les Belgian Tornados, notre équipe masculine de relais 4x400 m, qui ont repris le leadership et incarnent nos meilleures chances de succès en Allemagne où 34 représentants composent la deuxième plus grosse délégation noir-jaune-rouge de l’histoire.

(...)