C'est dans la peau de grande favorite de l'épreuve que Nafi Thiam a entamé son heptathlon, ce jeudi matin, au stade olympique de Berlin.

Objectif de notre compatriote : un titre de championne d'Europe pour compléter une impressionnante collection de couronnes (après les JO et les Championnats du Monde) que seules, dans l'histoire de l'athlétisme, la Suédoise Carolina Klüft et la Britannique Jessica Ennis-Hill ont détenues simultanément.

> Longueur : 6,60m (record : 6,62 m)

À l'attaque de cette deuxième journée de l'heptathlon, Katarina Johnson-Thompson, leader du classement général avec 87 points d'avance sur Nafi Thiam, retombe à 6,44m pour son premier essai, auquel répond la championne olympique par un bond à... 6,45m (-1,0). L'Allemande Schäfer, elle, signe un premier essai nul avant de se projeter à 6,24m (+0,9). Au deuxième essai, saut mordu pour KJT et pour Nafi, cette dernière ayant signé un saut très intéressant aux alentours de son record (6,62m). Au troisième essai, la Britannique bondit alors à 6,68m, mettant la pression sur Nafi. Mais celle-ci signe à son tour son meilleur saut mesuré à 6,60m. Excellent ! Le suspense reste en tout cas entier avant le javelot (14h05) et le 800m (20h20). Au classement général, Johnson-Thompson accroît un peu son avance sur notre compatriote : 5.083 pts contre 4.970 pts à Thiam. Dépassée par l'Autrichienne Dadic (4.805 pts), Schäfer, elle, pointe désormais à la quatrième place avec 4.772 pts.

> 200m : 24.81 (record : 24.40)

Dernière épreuve de la première journée de l'heptathlon, le 200m a vu Nafi Thiam se classer 5e de sa course en 24.81, à quatre dixièmes de son temps de référence. Au classement général provisoire, elle compte 3.930 pts (à 126 unités de son record) mais occupe la deuxième place désormais. Katarina Johnson-Thompson a, en effet, réussi le temps canon de 22.88 et compte 87 points d'avance (total : 4.017 pts) sur notre compatriote, Carolin Schäfer occupant la 3e place avec 3 ?848 pts. "Cela se jouera ce vendredi à la longueur et au javelot", explique Nafi, confiante dans son 800m.

> Poids : 15,35m (record personnel)

Après deux bons lancers mais en-deça de son niveau, Nafi a tout donné au troisième, la sphère allant atterrir à 15,35m ! Soit un nouveau record personnel en plein air, l'ancien étant de 15,29m, tandis que notre compatriote a déjà lancé à 15,52m en salle. Une excellente chose, en tout cas, puisque Nafi Thiam prend désormais la tête du classement général de l'heptathlon avec 3.026 points après la troisième épreuve ! Suivent Johnson-Thompson avec 2.926 points et Schäfer avec 2.843 points,

> Hauteur : 1,91m (record : 2,01m)

Dans son épreuve forte, censée lui rapporter son plus gros total de points dans l'une des sept épreuves, Nafi Thiam est bien entrée dans son concours grâce à trois sauts impeccables à 1,85m (plus haut que n'importe quelle adversaire), 1,88m et 1,91m. Malheureusement, ce sera aussi son résultat final, bien loin de son record à 2,01m ! Après deux premiers ratés à 1,94m (1.119 pts), la Namuroise a échoué également au troisième essai, se tenant la tête entre les mains, couchée sur le tapis de réception. Katarina Johnson-Thompson n'en profite toutefois pas puisqu'elle signe, elle aussi, un saut à 1,91m. Les deux jeunes femmes se partagent la première place du concours. Au classement général provisoire, KJT est en tête avec 2.193 points, Nafi totalise, elle, 2.142 points (à 143 points de son record) et occupe la deuxième place. À suivre ce jeudi soir : le poids (19h15) et le 200m (20h30).

> 100m haies : 13.69 (record : 13.34)

Possédant un record personnel (établi à Götzis en 2017) en 13.34, Nafi Thiam, placée au couloir 1 voisin de celui occupé par la Britannique Katharina Johnson-Thompson dans la quatrième série, a entamé son heptathlon par une 8e et dernière place dans sa course mais surtout avec un chrono de 13.69 (+0,4 m/s). À titre de comparaison, elle avait commencé à Götzis cette année avec 13.45. Mais ici, le couloir ne lui a clairement pas permis de se sentir « à la bagarre »... "J'avais espéré courir un peu plus vite mais cela reste un temps correct", a expliqué Nafi au micro du speaker du stade. Le saut en hauteur, son épreuve forte, suit à partir de 10h50... Nafi est 14e provisoire avec 1.023 points, comptant 51 points de retard sur son record. L'Allemande Carolin Schäfer et la Britannique Katarina Johnson-Thompson, candidates au podium, ont réalisé respectivement des temps de 13.33 (3e) et 13.34 (4e).