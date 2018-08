Ce 23 août 2008 reste l’un des plus grands moments de l’histoire du sport belge. Tia Hellebaut a fait chavirer la Belgique entière en clôture des JO 2008. La sauteuse en hauteur anversoise crée la surprise en battant la Croate Blanka Vlasic, immense favorite. À Pékin, 44 ans après Gaston Roelants, à Tokyo, 8 ans avant Nafi Thiam à Rio, Tia montait sur la plus haute marche d’un podium olympique en athlétisme. Le plus beau moment de sa carrière…

"Oh oui !", s’exclame l’Anversoise. "Une médaille d’or aux Jeux olympiques, c’est vraiment spécial. J’ai décroché quatre médailles internationales, toutes d’or, en 2006, à Göteborg, en 2007, à Birmingham, en 2008, à Valence, et bien sûr, à Pékin. Il faut croire que je n’aime que l’or…"

Tia n’a rien oublié de ce samedi 23 août 2008 dans le Nid d’Oiseau.

(...)