Les Belgian Tornados défendent leur titre de champions d'Europe du 4x400 m messieurs cette semaine à l'Euro de Berlin. L'équipe belge disputera les séries vendredi.

Avant cela, il y a le 400 m individuel. Kevin, Jonathan et Dylan Borlée se sont qualifiés pour les demi-finales en remportant chacun leur série mardi. "Ce que j'ai vu m'a fait plaisir", déclare Jacques Borlée, le père des trois athlètes et le coach des Belgian Tornados. "La manière dont Kevin et Jonathan ont couru. Et Dylan a souvent eu des problèmes dans le 2e virage, mais il a été excellent hier. Jonathan et Kevin ont retrouvé un certan calme. Plus que jamais, ils sont concentrés sur ce qu'ils doivent faire dans leur couloir. Les jumeaux restent très ambitieux. Ils veulent retrouver le niveau mondial", selon Jacques Borlée.

D'après Jacques Borlée, les Belgian Tornados sont plus forts que jamais. "Mais l'Espagne est particulièrement forte", dit-il. "Les Espagnols sont les favoris numéro 1. Les Britanniques aussi ont une bonne équipe, et n'oublions pas l'Italie et la Pologne. Nous pouvons compter sur une grosse expérience, notre groupe s'entend bien et est très fort. Ce sera une course fantastique".

Jonathan Sacoor est le nouveau venu dans l'équipe. Avec un chrono de 45.03 cette saison, c'est un sérieux renfort pour les Tornados. Le champion du monde juniors ne court pas en individuel, pour ne pas le brûler, selon Jacques Borlée. "Il va faire une énorme carrière s'il garde les pieds sur terre".