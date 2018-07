C'était un peu la journée de la délivrance pour la famille Borlée. Kevin et Dylan, qui ont terminé aux deux premières places de la finale du 400m aux championnats de Belgique, tiennent leur qualification individuelle pour les championnats d'Europe de Berlin.

Le premier s'est imposé en 45.52, pour ce qui constituait seulement son deuxième 400m de la saison après les séries de la veille, tandis que le second a amélioré de 2 centièmes son record personnel qu'il a porté à 45.55. Robin Vanderbemden complète le podium en 46.09 tandis que le jeune Alexander Doom, quatrième, a signé le minimum des moins de 23 ans en 46.46.

« J'avoue que j'étais quand même stressé avant de venir, je ne savais pas à quoi m'attendre », explique Kevin Borlée. «Par rapport à samedi, j'ai gagné 100 mètres, mais j'ai encore eu du mal dans les 80 derniers mètres. Je pense toutefois que j'ai mon rythme de course et si je continue, ça ira de mieux en mieux. Je suis content avec 45.50, le minimum est dans la poche et je peux me concentrer sur la suite et faire en sorte que ce chrono descende. Je pense que j'ai un chrono de 44 secondes dans les jambes.»

De son côté, Dylan Borlée avait le sourire : « Je me fais toujours un peu attendre mais je suis très heureux de faire ce minimum en finale des championnats, dans une course qui compte. Ça fait du bien ! Je savais que je l'avais dans les jambes mais quand on passe trois fois tout proche, un moment il y a un peu de doute qui s'installe. Mais j'ai réussi à me dire : continue, persévère, t'as super bien travaillé. Ici, j'ai fait ma course, je suis fier, je suis resté focus, je n'ai paniqué à aucun moment. C'est bon pour la confiance. J'aurais voulu battre Kevin mais il est fort et il sera très fort à l'Euro.»

De son côté, Jonathan Borlée, qui relève d'une petite fracture au coude, avait opté pour le 200m. Il a remporté le titre national en 20.78, son meilleur chrono de la saison.

« J'ai réussi un bien meilleur départ qu'en séries, où les conditions étaient aussi un peu moins bonnes », explique-t-il. « J'ai mieux réparti le poids de mon corps dans les starts et j'ai pu lancer de manière idéale, de manière plus véloce et plus explosive. Il y a beaucoup de positif à ressortir de cette course et j'espère maintenant faire un bon 400m. Ce sera ma prochaine course mais je ne sais pas encore où ni quand. »

Interrogé sur les autres résultats marquants, dont le chrono de 55.20 réussi par Hanne Claes (entraînée par Jacques Borlée), le recordman de Belgique a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage à son papa. « J'aimerais le féliciter parce qu'il est là depuis longtemps. Il accueille de nouveaux athlètes et qui performent. Je pense à Hanne, mais aussi Camille, Kevin après sa blessure, Dylan et moi qui fait une bonne perf. Je le remercie d'être encore là avec nous au quotidien parce que ce n'est pas toujours évident, on n'est pas toujours faciles à l'entraînement mais il est là pour nous pousser et nous amener en bonne forme en bon moment. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui. »