Le Russe de 21 ans s'est imposé à la perche avec 5,93 m.

La décision est finalement tombée à... 5,98 m, deux centimètres au-dessus du record du meeting, détenu par Renaud Lavillenie, mais qu'aucun perchiste n'a pu franchir ce vendredi soir, au Van Damme. Trois échecs pour l'Américain Sam Kendricks et une impasse pour le Russe Timur Morgunov, vainqueur de cette finale de la Diamond League pour avoir été le seul à effacer 5,93 m à son premier essai. Médaillé d'argent aux Championnats d'Europe, à Berlin, le Russe s'est offert deux prestigieuses victoires, à Zurich et à Bruxelles.

On attendait beaucoup du concours de la perche. Mais celui-ci a commencé très bizarrement avec un coup de froid suite à l'élimination d'Arnaud Art à... 5,40 m et un coup de frayeur, dans la foulée, à 5,53 m, avec la chute à côté du tapis de réception de l'Australien Marschall, vers lequel tout le monde se précipita pour venir à son secours. Marschall mit un long moment pour se relever, puis fut épaulé pour regagner le banc avant d'être emmené, en chaise roulante, vers l'hôpital par les ambulanciers.

Coup de tonnerre, enfin, avec les surprenants échecs de Renaud Lavillenie et de Mondo Duplantis, pour qui cette barre n'est habituellement qu'une formalité. Et ce n'était pas terminé puisque, toujours à 5,53 m, le Brésilien Braz lâcha carrément sa perche au moment de son envol ! Plus de peur que de mal, néanmoins, pour le champion olympique en titre qui effaça la barre à son troisième essai. Dans la foulée, le Canadien Barber s'envola également à cette hauteur, bientôt imité par le duo Lavillenie-Duplantis. Le concours était enfin lancé !

Après avoir perdu Thiago Braz, encore perturbé par sa chute, à 5,63 m, on entra dans le vif du sujet dix centimètres plus haut, à 5,73 m, barre que seul un quatuor parvint à effacer, à savoir : l'Américain Kendricks, le Canadien Barber, le Polonais Lisek et le Français Lavillenie, encore à sa deuxième tentative, tandis que Duplantis et Morgunov avaient tous deux passé... Particulièrement discret jusque-là, le Russe prit la tête du concours à 5,78 m, bientôt suivi par Kendricks et... Lisek alors que Lavillenie et... Duplantis passaient !

Lentement, mais sûrement, on en arrivait à des hauteurs dignes du talent des six participants encore dans ce concours. De légende ? À voir car le thermomètre n'affichait plus que 15°, poussant l'expérimenté Lavillenie à sauter en collants. Auteur d'une série surprenante (5,40 m au 3e, 5,53 m au 2e, 5,63 au 2e, 5,68 m au 2e, 5,73 m au 1er, un essai à 5,78 m), le Canadien Barber fut le seul à franchir 5,83 m à son premier essai, laissant derrière lui ses cinq adversaires. Alors que Kendricks et Morgunov passaient à leur deuxième essai, Lisek, Lavillenie (sans collants...) et Duplantis lâchaient prise...

Mais la hauteur de 5,88 m fut fatale à Barber alors que Morgunov, vainqueur mercredi soir, à Zurich, l'effaçait au troisième essai. Comme Kendricks, lequel vit la barre trembler le temps qu'il rejoigne le banc. Et elle trembla encore, cette barre, lors de la première tentative de Morgunov à 5,93 m, où Kendricks passa... En route pour 5,98 m !