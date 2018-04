"Ma maman a fait de l’athlétisme quand elle était plus jeune. Ça doit traîner dans la famille." Nafi Thiam a été amenée au sport par sa mère. La championne a d’abord fait du basket ("c’était chouette d’être en équipe avec des amis") avant de se lancer dans l’athlétisme.

"C’était un monde très différent car on y est seule. J’étais une enfant et je voulais être avec mes amis. L’athlétisme m’a convaincue par son côté pluriel. On peut y faire plein de choses différentes. Je n’arrivais pas à choisir car je savais que j’allais rapidement m’ennuyer. Je voulais faire de tout."

Notamment courir. Un sujet qu’on élude parfois (qui n’est pas sa plus grande force) mais qui fait partie de son quotidien de sportive de haut niveau.

(...)