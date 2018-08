Athlétisme Le grand espoir de l’athlétisme belge va s’entraîner à l’université du Tennessee.

Après sa médaille d’or à l’Euro de Berlin, Jonathan Sacoor est devenu aussi populaire auprès des universités américaines qu’Eden Hazard lors de la période de mercato post-Coupe du Monde.

Le jeune sprinteur de 18 ans s’est laissé tenter par le projet de l’une d’elles : l’université du Tennessee à Knoxville. Il devrait y étudier l’année prochaine.

Plus que le cursus universitaire, c’est la possibilité de travailler avec Ken Harnden qui l’a poussé à émigrer outre-Atlantique. "Je voulais vraiment collaborer avec lui. C’est le coach qui a guidé Kevin et Jonathan (Borlée) ", a expliqué le champion du Monde junior sur 400 mètres.

L’Américain est une sommité dans le milieu. Ces dernières années, il a mené pas mal d’athlètes vers le sommet du 400 mètres mondial. Les Borlée l’ont côtoyé en Floride mais le coach vient de déménager un peu plus au nord.

"L’Université est réputée pour le niveau de ses sprinteurs, ajoute Sacoor. Toutes les facilités sont mises à disposition. Justin Gatlin et Christian Coleman font partie des athlètes qui ont été formés là-bas."

Jacques Borlée n’a pas hésité une seconde à pousser son élève vers les États-Unis. "Il considère cela comme une magnifique expérience. Cela va être dingue. Je veux montrer aux Américains ce qu’on vaut en Belgique."

Avant de s’envoler vers les USA, il fera un crochet assez important par le stade Roi Baudouin pour le Mémorial Van Damme.

Pour la première fois, il affrontera les trois Borlée, ses partenaires du relais, en compétition officielle. "Ils ne se retiendront pas pour moi", sourit-il.

Les quatre Belges feront partie des noms les plus attendus de cette édition de la plus prestigieuse compétition belge. On y retrouvera Ronnie Baker, le sprinteur le plus rapide de l’année, ou encore la Néerlandaise Dafne Schippers.

Les meilleurs perchistes du monde (Duplantis, Lavillenie, Kendricks, etc.) seront également de la partie pour cette manche de la Ligue de Diamant.