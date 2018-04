Même vide, le stade Roi Baudouin en impose. C’est encore plus vrai lorsqu’on se trouve sur cette piste foulée par les plus grands athlètes au monde depuis plus de quarante ans à l’occasion du Mémorial Van Damme. De Sebastian Coe à Usain Bolt en passant par Carl Lewis, Michael Johnson ou Kenenisa Bekele, toutes les stars du premier sport olympique se sont, un jour, produites à Bruxelles.

(...)