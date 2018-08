Le Mémorial Van Damme mettra à l'honneur les médaillés belges d'athlétisme à l'Euro de Berlin, mais aussi des sportifs qui se sont distingués dans d'autres disciplines à Glasgow.

Ils seront fleuris le vendredi 11 août au Stade Roi Baudouin lors de la cérémonie d'ouverture de la 42e édition, et auront droit à un tour d'honneur.

La Belgique, pour rappel, a récolté dix-neuf médailles lors de ces deux événements, dont six en or avec Nafi Thiam, les Belgian Tornados et Koen Naert en athlétisme, Victor Campenaerts et le duo De Ketele/Ghys en cyclisme, et Nina Derwael en gymnastique, cinq en argent et huit en bronze.

Il convient d'y ajouter le titre de championne du monde en voile d'Emma Plasschaert, ainsi que l'or du judoka Toma Nikiforov (et l'argent de Sami Chouchi) à l'Euro de judo à Tel Aviv.

Un nouvel hommage sera par ailleurs rendu aux Diables Rouges pour leur médaille de bronze décrochée lors du Mondial de foot en Russie.

Le Mémorial a coutume d'honorer les athlètes qui signent de grandes prestations lors des championnats d'athlétisme, mais également dans d'autres disciplines olympiques.