L'occasion pour notre compatriote de retrouver Katarina Johnson-Thompson, sa grande rivale de l’heptathlon, mais aussi d'autres athlètes internationales telles Dina Asher-Smith, Caterine Ibarguen, English Gardner, Vashti Cunningham ou encore Rénelle Lamote.

Parmi les invités les plus attentifs au défilé, on nota aussi la présence de Neymar, la star brésilienne du PSG, qui n'a pas manqué d'immortaliser l'événement. Les plus attentifs auront peut-être d'ailleurs remarqué, sur la vidéo Instagram qu'il a postée, que Nafi Thiam se trouvait quasiment face à lui lors de la clôture du défilé.

