Le programme estival de Nafi Thiam, championne olympique et du monde de l'heptathlon qui s'attaquera à un nouveau défi avec le titre européen de la discipline à Berlin au mois d'août prochain, commence à prendre forme. Si la sociétaire du RFCL fera sa rentrée lors des Interclubs le 12 mai prochain à Dampicourt, deux semaines avant de prendre part au prestigieux heptathlon de Götzis (Autriche) qu'elle a remporté l'an dernier, Nafi sera également présente en Diamond League cet été. Et ce ne sera pas uniquement au Mémorial Van Damme le 31 août, où elle sera la tête d'affiche comme l'an dernier, mais également à Paris le 30 juin. Au stade Charléty, notre compatriote disputera le concours du saut en hauteur en compagnie notamment de la Russe Mariya Lasitskene, championne du monde de la discipline qui totalise 38 victoires consécutives. Et ce, même si l'une des affiches officielles la met en scène à la longueur... © D.R.

Les autres grands athlètes annoncés lors la réunion parisienne se nomment Christian Coleman (100m), Christophe Lemaitre (200m), Renaud Lavillenie (perche) et Kevin Mayer, le décathlonien participant ce jour-là à un triathlon non-repris au programme officiel de la Diamond League.