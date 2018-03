C'est au magnifique Gloria Sports Arena de Belek, où les installations hôtelières jouxtent la piste d'athlétisme, que de très nombreux athlètes belges vont établir leurs quartiers ces jours-ci. Une destination de stage inédite pour laquelle Anne Zagré s'est envolée dès ce samedi avant d'être imitée dimanche par Julien Watrin, Ismaël Debjani, Fanny Smets et une vingtaine d'athlètes néerlandophones. © D.R.

Plusieurs départs sont prévus en fonction des programmes et des possibilités de chacun. Nafissatou Thiam, par exemple, se rendra en Turquie la semaine prochaine pour un séjour de quinze jours s'achevant le 14 avril pour elle. Accompagnée de son entraîneur Roger Lespagnard, la Namuroise, qui a confirmé sa participation au meeting de Götzis les 26 et 27 mai, y poursuivra sa préparation pour la saison estivale et, en particulier, pour les Championnats d'Europe de Berlin constituant son grand objectif.

« Cela faisait quelques années que nous n'avions plus organisé de rassemblement national avec des athlètes des deux ligues et, ces derniers mois, nous avons évoqué, avec mon homologue de la Val, l'idée de le relancer. Celle-ci s'est donc concrétisée », explique Stéphanie Noël, la responsable du Haut Niveau à la LBFA. «Les élites et les meilleurs juniors ont été conviés, l'idée étant bien sûr de renforcer la cohésion de groupe et de stimuler le niveau de chacun en étant au contact des meilleurs athlètes. »

Si certains ont posé des choix différents (les frères Borlée, le perchiste Arnaud Art restant à Bordeaux ou encore bon nombre de coureurs de demi-fond), optant pour les Etats-Unis, l'Afrique du Sud ou le Portugal, nos athlètes présents au centre multisports de Belek y côtoieront des groupes d'entraînement étrangers, portugais, grecs et danois en l'occurence. Un contexte a priori très stimulant !