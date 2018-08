C'est dans la peau de grande favorite de l'épreuve que Nafi Thiam a entamé son heptathlon, ce jeudi matin, au stade olympique de Berlin. Objectif de notre compatriote : un titre de championne d'Europe pour compléter une impressionnante collection de couronnes (après les JO et les Championnats du Monde) que seules, dans l'histoire de l'athlétisme, la Suédoise Carolina Klüft et la Britannique Jessica Ennis-Hill ont détenues simultanément.

> 100m haies : 13.69 (record : 13.34)

Possédant un record personnel (établi à Götzis en 2017) en 13.34, Nafi Thiam, placée au couloir 1 voisin de celui occupé par la Britannique Katharina Johnson-Thompson dans la quatrième série, a entamé son heptathlon par une 8e et dernière place dans sa course mais surtout avec un chrono de 13.69 (+0,4 m/s). À titre de comparaison, elle avait commencé à Götzis cette année avec 13.45. Mais ici, le couloir ne lui a clairement pas permis de se sentir « à la bagarre »... "J'avais espéré courir un peu plus vite mais cela reste un temps correct", a expliqué Nafi au micro du speaker du stade. Le saut en hauteur, son épreuve forte, suit à partir de 10h50... Nafi est 14e provisoire avec 1.023 points, comptant 51 points de retard sur son record. L'Allemande Carolin Schäfer et la Britannique Katarina Johnson-Thompson, candidates au podium, ont réalisé respectivement des temps de 13.33 (3e) et 13.34 (4e).