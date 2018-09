Championne d’Europe de l’heptathlon, Nafissatou Thiam est l’une des 10 candidates au titre d’Athlète européenne de l’année de l’EAA.

L’an passé, elle figurait parmi les quatre finalistes, mais la perchiste grecque Ekaterini Stefanidi lui avait été préférée. Par contre, Thiam avait été élue Athlète mondiale de l’année par l’IAAF. Le public peut voter via les réseaux sociaux de l’EAA jusqu’au 5 octobre.

La lauréate sera connue le 26 octobre, lors de la cérémonie des Golden Tracks à Lausanne, durant laquelle on connaîtra également l’Athlète européen masculin et les Étoiles montantes (messieurs et dames), où Jonathan Sacoor est l’un des 10 espoirs masculins nommés.