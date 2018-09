Nafissatou Thiam est l'une des dix candidates au titre d'"Athlète européenne de l'année", a annoncé samedi l'Association européenne d'athlétisme (EAA).

En août, à Berlin, Thiam a complété son Grand Chelem en heptathlon, en ajoutant le titre européen à son palmarès qui comprenait déjà l'or olympique (2016) et le titre mondial (2017). Thiam s'est également adjugée le prestigieux Hypo-Meeting de Götzis pour la deuxième année consécutive. Thiam avait été sacrée 'Etoile montante' de l'athlétisme européen en 2016. L'an passé, elle figurait parmi les quatre finalistes, mais la perchiste grecque Ekaterini Stefanidi lui avait été préférée. Par contre, Thiam avait été élue "Athlète mondiale de l'année" par la Fédération internationale (IAAF).

Le public peut élire son athlète préférée via les réseaux sociaux de l'Association européenne jusqu'au 5 octobre. Les suffrages sur Twitter et Facebook compteront pour 25% du total. Les autres votes seront exprimés par les médias, les membres de l'EAA et un panel d'experts.

Un trio de finalistes sera dévoilé peu après la clôture des votes sur les réseaux sociaux. La lauréate sera connue le 26 octobre, lors de la cérémonie des 'Golden Tracks' à Lausanne, durant laquelle on connaîtra également l'Athlète européen masculin et les 'Etoiles montantes' (messieurs et dames), où Jonathan Sacoor est l'un des dix espoirs masculins nommés.

Les nommés:

Dames

Dina Asher-Smith (G-B), Sifan Hassan (P-B), Christin Hussong (All), Mariya Lasitskene (ANA), Laura Muir (G-B), Maria Perez (Esp), Sandra Perkovic (Cro), Ekaterini Stefanidi (Grè), Nafissatou Thiam (Bel) et Anita Wlodarczyk (Pol).

Messieurs

Armand Duplantis (Suè), Andrius Gudzius (Lit), Ramil Guliyev (Tur), Michal Haratyk (Pol), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Kevin Mayer (Fra), Wojciech Nowicki (Pol), Thomas Rohler (All), Sergey Shubenkov (ANA) et Karsten Warholm (Nor)