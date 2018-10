Nafissatou Thiam, sacrée championne d'Europe de l'heptathlon, cet été à Berlin, figure dans la liste des 10 athlètes retenues pour le titre d'Athlète féminine mondiale de l'année 2018.

Cette liste a été révélée lundi par la fédération internationale d'athlétisme (IAAF). Le titre sera attribué le mardi 4 décembre à Monaco lors de la cérémonie des "IAAF Athletics Awards". La Belge avait été élu athlète de l'année en 2017, une première pour l'athlétisme belge. Samedi, Thiam a reçu le Spike d'Or féminin pour la sixième fois de rang. Après ses sacres olympiques à Rio (2016) et mondiaux à Londres (2014), Thiam est donc devenue championne d'Europe, détenant simultanément les trois couronnes de la spécialité.

Les neuf autres athlètes choisies par l'IAAF sont par ordre alphabétique: Dina Asher-Smith (G-B/100 m), Beatrice Chepkoech (Ken/3.000 m steeple), Sifan Hassan (P-B/3.000 m, 5.000 m), Caterine Ibarguen (Col/longueur, triple saut), Mariya Lasitskene (Rus/hauteur), Shaunae Miller-Uibo (Bah/200m), Sandra Perkovic (Cro/disque), Caster Semenya (AfS/800 m) et Anita Wlodarczyk (Pol/marteau).

La lauréate sera choisie à l'issue d'un triple vote. Celui du Conseil de l'IAAF compte pour 50%, ceux de la famille IAAF et du public (via Twitter et Facebook) pour 25% chacun. Les votes seront comptabilisés jusqu'au 12 novembre. Les noms des cinq premières classées seront ensuite annoncés. Les nominés masculins seront annoncés mardi 23 octobre.