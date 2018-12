Nina Derwael a reçu le Trophée National du Mérite Sportif mardi, une récompense supplémentaire à la suite de ses performances réalisées en cette année 2018 mémorable pour la gymnaste trudonnaire.

Médaillée d'or aux barres asymétriques à l'Euro au mois d'août, elle était parvenue à décrocher un sacre mondial historique au même agrès en novembre à Doha, au Qatar. Le Mérite Sportif est la troisième récompense reçue par Derwael en cette fin d'année après le Géant Flamant décerné par la presse sportive flamande et le Joyau du sport flamand, remis par la communauté flamande. "C'est un grand honneur pour moi de figurer parmi ces grands noms", a réagi la gymnaste, mardi lors de la cérémonie officielle de remise d- l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

"C'est très spécial de remporter un nouveau prix", a poursuivi Derwael, 18 ans. "C'est +fou+ de faire partie de tous les grands noms qui ont gagné ce prix auparavant. C'est déjà mon troisième prix, je ne savais même pas qu'il y avait autant de prix (rires)."

Mes prestations ont certainement dû être extraordinaires. Après mon titre au Qatar, je ne pensais pas recevoir autant de prix. Cela représente vraiment beaucoup pour moi. Je remarque d'ailleurs cela par l'attention des médias qui est encore plus importante par rapport à l'an dernier. Ma popularité a réellement grandi ces derniers mois."

Après une période de repos post-Mondiaux bien méritée, Derwael a repris les entraînements pour aborder la prochaine saison. "Normalement, je devrais débuter en mars avec les épreuves de Coupe du monde à Bakou (14-17 mars) et Doha (20-23 mars). En 2019, je souhaite me concentrer davantage sur l'équipe. La qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo sera notre grand objectif. A côté de cela, je travaille sur de nouveaux exercices. Je connais mes faiblesses et dans le concours complet, il s'agit principalement du saut de cheval où je dois encore ajuster ma course. Je pense que ce sera donc un peu tôt pour viser une médaille dans le concours complet l'année prochaine. Les autres gymnastes vont elles aussi tenter de s'améliorer. Le niveau sera donc très haut à un an des Jeux."