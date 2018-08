Philip Milanov ne participera pas au Memorial Van Damme. Il n'est toujours pas remis de sa fracture de stress du pied droit, ont annoncé jeudi les organisateurs de la dernière épreuve de la Ligue de diamant d'athlétisme, qui aura lieu vendredi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.



Philip Milanov, vice-champion d'Europe du lancer du disque à Amsterdam il y a deux ans, avait déjà dû renoncer à l'Euro de Berlin à cause de cette même blessure.



Milanov, 27 ans, avait décroché la médaille d'argent aux Mondiaux 2015 à Pékin. Un plus tard, il se parait à nouveau d'argent, à l'Euro d'Amsterdam. Entre ces deux podiums, le discobole avait battu le record de Belgique avec un lancer à 67m26. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et les Mondiaux 2017 à Londres avaient été décevants, avec une neuvième et une quatorzième place.



Cette saison, Milanov a réussi un lancer à 66m51 lors de la manche de la Ligue de Diamant de Stockholm.