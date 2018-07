Pour sa 17 e édition, le Meeting international de Liège a obtenu un nouveau label de qualité. En effet, il est passé de National Permit Meeting à European Athletics Classic Meeting . Outre un nouveau rayonnement chez nos voisins, cette étiquette prestigieuse permettra d’attirer des athlètes de renommée internationale. Et il semblerait que les effets se font déjà ressentir avec un plateau très relevé et de nombreux athlètes refusés, faute de place...

Parmi les vedettes qui seront en lice ce mercredi soir à Naimette-Xhovémont, on retrouvera bien entendu notre championne olympique et du monde Nafissatou Thiam, qui sera engagée dans un concours de saut en hauteur, une des nouveautés de cette année. La sociétaire du RFCL y visera le record du meeting : celui-ci a été établi à 2,00m, lors de l’édition 2005, par l’Américaine Chaunte Howard. Nafi sera opposée à 5 athlètes qui ont toutes sauté plus haut que 1,96 m.

Une autre vedette à découvrir ce mercredi soir sera l’Américaine Phyllis Francis. Âgée de 26 ans, cette athlète fut médaillée d’or en 4x400m aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et a remporté la médaille d’or sur 400 m et 4x400 m, l’an dernier, aux championnats du monde de Londres.

Chez nous, où elle évoluera pour la première fois, elle s’élancera sur 200 m, une épreuve inédite pour elle. "Ce sera un autre effort et une autre stratégie", nous confiait-elle, ce lundi, lors de la conférence de presse d’avant-meeting. "Ça va aller très vite, dès le départ. C’est la première fois que je vais tenter une telle course, ce sera donc une belle expérience à vivre. Je me réjouis aussi de courir dans un stade plus intimiste, avec le public très proche, très présent. Je pense que je peux battre mon record personnel (22.42) , d’autant que la météo sera de la partie."

Très attendu aussi sur les hauteurs de Liège, le trio des Borlée. Jonathan, Kevin et Dylan, sera opposé dans une lutte fratricide sur 300 m. Face à eux, le Jamaïcain Fitzroy Dunkley ,qui fut médaillé d’argent au 4x400 m à Rio, mais aussi Robin Vanderbemden.

Par ailleurs, des athlètes régionaux seront également à surveiller, comme Clément Deflandre sur 3.000 m steeple, ou Pierre-Antoine Balhan et Oussama Lonneux sur 800 m.

À l’heure d’écrire ces lignes, 4.000 tickets gratuits ont déjà été téléchargés sur le site de l’organisation. Il est encore possible d’en imprimer jusqu à ce mardi à minuit. Il y avait 6.000 personnes l’année passée, record à battre !

Saut en hauteur: Thiam va retrouver Dusanova

Inscrit dans le cadre de l’AG Urban Mémorial Van Damme alors qu’il n’aura pourtant aucun caractère urbain, le concours de la hauteur féminine mettant en scène Nafi Thiam aura ceci de particulier qu’il verra les spectateurs former un demi-cercle autour du sautoir. Ceux-ci seront ainsi aux premières loges pour voir concourir la championne olympique. Celle-ci retrouvera l’Ouzbèke Nadiya Dusanova, qui avait remporté le concours organisé place saint-Lambert en mai 2017, ainsi que sa compatriote Svetlana Radzivil, mais aussi l’athlète de Sainte-Lucie Levern Spencer et la Jamaïcaine Jeannelle Scheper.