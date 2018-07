Athlétisme Stéphanie Noël, notre chef de délégation, est résolument optimiste avant Berlin

Nafi Thiam brillait par son absence, ce lundi, en fin d’après-midi, lors de la présentation de la délégation belge pour l’Euro berlinois, mais son nom était, bien entendu, dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Plus que jamais, la championne olympique et mondiale est notre fer de lance et ce n’est pas une piqûre d’insecte qui empêchera la Namuroise de briguer le titre européen à l’heptathlon.

"Nafi s’entraîne à Cointe !" sourit Stéphanie Noël. "Et elle va bien. Elle a, en effet, été victime d’une piqûre d’insecte, sans doute un tan, qui l’a contrainte à adapter un peu son programme. Mais, à présent, tout est rentré dans l’ordre et elle est résolument optimiste."

(...)