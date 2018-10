Pieter Gijsels a terminé 3e, derrière les Kenyans Laban Cheruiyot et Patrick Korir

Avec un nouveau lieu de départ et d'arrivée, sous l'arche du Cinquantenaire, le Brussels Airport Marathon & Half Marathon a de nouveau attiré des milliers de participants venus des quatre coins du monde.

Une course toujours très attendue où les Kenyans ont pour habitude de s'imposer. Et cette édition 2019 n'a pas dérogé à la règle puisque on a assisté à un doublé kenyan ce dimanche à Bruxelles avec la victoire Laban Cheruiyot en 2 heures 24 minutes et 20 secondes, soit près de 4 minutes avant son compatriote Patrick Korir alors que le Belge Pieter Gijsels complétait le podium avec un temps de 2h44 et 37 secondes.

Chez les dames, la victoire est revenue à Kabiratou Nassam alors que Maxime Delvoie et Charlotte Monfils, deux résidents de Louvain-la-Neuve, s'imposaient sur le semi-marathon.