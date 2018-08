Sacré champion d’Europe du décathlon, voici deux ans, à Amsterdam, avec un total de 8.218 points s’expliquant par des conditions difficiles, Thomas Van der Plaetsen, déjà titré en juniors (2009) et en espoirs (2011), avait pris une belle revanche sur le destin deux ans à peine après avoir souffert d’un cancer des testicules.

"Je me demanderai bien sûr toute ma vie ce qu’il serait advenu de ma carrière, ou ce que j’aurais pu réaliser de plus, si je n’avais pas été malade, mais aujourd’hui, d’un point de vue pratique, cet épisode ne doit plus constituer une excuse", affirme le Gantois, qui a établi son record personnel (8.332 pts) un mois après Amsterdam, aux Jeux de Rio. "Je suis en forme, plus qu’à Amsterdam, c’est une certitude, je n’ai jamais été aussi performant dans certaines épreuves, notamment au disque. Le seul petit problème, c’est la douleur au talon que je ressens encore quand je fais du saut en longueur (NdlR : aux championnats de Belgique, il s’était mal réceptionné après un saut à la perche) . Pour un décathlonien, les blessures font malheureusement partie du jeu… Comme d’habitude, je donnerai tout au premier essai pour pouvoir m’épargner ensuite. J’espère quand même retomber à 7,50 m ou 7,60 m."

Thomas Van der Plaetsen est, par ailleurs, convaincu que le Français Kevin Mayer, vice-champion olympique et champion du monde en titre, lui succédera au palmarès.

"Il est vraiment très fort, il n’a quasiment aucun point faible", dit notre compatriote. "Même le record du monde d’Ashton Eaton (NdlR : 9.045 pts) ne semble plus hors de portée pour lui."

Reste que tous les athlètes devront composer avec une chaleur intense pendant ces deux journées et que cela pourrait affecter les performances. "J’ai connu pire avec plus de 40° à Novi Sad en juniors, mais il est clair que ce sera aussi un challenge", poursuit Thomas. "En tant qu’outsider, je suis toutefois déterminé à faire valoir mes chances de monter sur le podium qui s’offrira au prix d’un beau total. J’espère être à 8.400-8.500 points."