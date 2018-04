Avec les tenants du titre Damian Warner, chez les hommes, et Nafissatou Thiam, chez les femmes, figurant sur les listes de départ, l'Hypomeeting de Götzis - LE grand rendez-vous des spécialistes des épreuves combinées - s'est offert, pour son édition 2018 qui se déroule dans un mois (26-27 mai), deux têtes d'affiche attractives et très appréciées du public autrichien.

Celui-ci devra tout de même déplorer l'absence du champion du monde français Kevin Mayer, qui préparera les championnats d'Europe de Berlin du côté de Ratingen à la mi-juin, mais également celles de la championne du monde indoor Katharina Johnson-Thompson, dont l'hiver et le printemps ont été bien chargés (avec aussi les Jeux du Commonwealth), de la Lituanienne Laura Ikauniece-Admidina (3e à Götzis en 2017), qui relève de blessure, et de l'Autrichienne Ivona Dadic, la dauphine de KJT à Birmingham ayant également préféré Ratingen à Götzis cette année.

Pour Nafi Thiam, qui détient le record du meeting depuis sa prestation historique de l'an dernier (7.013 points), la plus forte concurrence sera donc incarnée a priori par l'Allemande Carolin Schäfer et la Néerlandaise Anouk Vetter, respectivement médaillées d'argent et de bronze à l'heptathlon lors des Championnats du Monde de Londres l'an dernier.