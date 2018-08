La Bélarusse Volha Mazuronak, 5e aux Jeux de Rio-2016, meilleur temps d'engagement, a confirmé son statut de favorite en remportant l'or du marathon des Championnats d'Europe d'athlétisme en 2h26:22, devant la Française Clémence Calvin (2h26:28) et la Tchèque Eva Vrabcova-Nyvltova (2:26.31), dimanche à Berlin.

Néophyte sur la distance et seule Française au départ, Calvin (28 ans), vice-championne d'Europe du 10.000 mètres il y a quatre ans à Zürich, a (presque) tenu tête jusqu'au bout à la lauréate, qu'elle a même tenté de surprendre à l'entame du dernier kilomètre.

Mais c'est finalement l'expérimentée Mazuronak, victime d'importants saignements de nez en début de course, qui a lâché la jeune maman de Vichy pour lui prendre six secondes et s'assurer la victoire dans les derniers hectomètres.

Des images impressionnantes qui n'ont pas laissé les internautes indifférents...

La Tchèque Eva Vrabcova-Nyvltova, troisième à neuf secondes de la lauréate, avait été décrochée un peu plus tôt par le duo de tête.

Agée de 29 ans et vivant à New York, Mazuronak disputait son douzième marathon dans la capitale allemande.

Aucune athlète belge ne participait à cette épreuve.