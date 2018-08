Sur ce site, vous retrouverez toute l'expertise sportive de la DH dans un confort de lecture optimal. Le tout accompagné de nouveaux outils qui rendent votre navigation toujours plus agréable.





Les Sports +, c'est quoi ?



C'est le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports. Au-delà du suivi de l'actualité en continu, il mettra en avant le meilleur de l'expertise DH: nos interviews, analyses, reportages, exclusivités et longs formats. Nous resterons au cœur des plus grands événements sportifs et au plus près des stars belges et internationales. Notre partenariat avec Eleven Sports (détenteur des droits de la Nations League, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie A et bien d'autres) vous permettra également de disposer de nombreuses vidéos: streamings lives de matches de football mais également d'autres sports, interviews, reportages, etc.





Quelle est la différence entre Les Sports + et DH.be ?



DH.be continuera de vous proposer un mélange d'information générale, de buzz et d'information sportive. Les Sports + vous plongera dans un univers à 100% consacré au sport, qui laisse davantage de place aux photos, aux vidéos et aux contenus réservés exclusivement à ce nouveau site. Son design a été pensé pour assurer aux abonnés un plus grand confort sur tous les supports, du desktop au mobile. Chaque matin, nous vous proposerons aussi un tout nouveau produit: ' La Digitale', une sélection des articles sport à ne pas manquer.



Si vous êtes déjà abonné à DH.be, alors pas de panique, vous aurez un accès complet à Sports + ! Vous n’êtes pas encore abonné ? Découvrez notre pack "Sport Premium" avec l’accès complet à Sports+ ou le pack "Sport Expert" qui combine Sports+ et Eleven Sports. Le premier mois est gratuit !





Quels avantages pour les abonnés Les Sports + ?



Des événements seront réservés aux abonnés, tout comme de nombreux concours et des avantages en tout genre. Rendez-vous sur cette page pour découvrir tous les avantages déjà disponibles.