Bart Swings a remporté sa première victoire de l'année en roller en Coupe d'Europe dimanche dans la ville allemande de Gross-Gerau. Swings a triomphé lors de la course par élimination.

Le Belge avait pris une pause de cinq semaines après une saison de patinage sur glace réussie (médaille d'argent aux JO de Pyeongchang dans l'épreuve du départ groupé). Il a repris la compétition en roller. Swings s'est imposé devant le Néo-Zélandais Peter Michael et le Colombien Daniel Valderrama. Plus tôt dans la journée, Swings avait terminé derrière l'Argentin Ken Kuwada et le Vénézuélien Julio Mirena lors de la course à points sur cinq kilomètres.

Cette course n'avait pas pu se dérouler samedi à cause de la pluie. En conséquence, le départ a été décalé au dimanche au grand regret de Swings qui préfère les compétitions en soirée.

Au classement général, l'homme de Herent occupe la troisième place derrière Mirena et Kuwada. Sandrine Tas a, pour sa part, terminé une place plus haut en s'offrant la deuxième place derrière la Colombienne Luz Karim Garzon, qui a remporté la course par points et par éliminations.

Lors de la course à points, il y a même eu une triple victoire colombienne avec la deuxième place de Daniela Mendoza et la troisième place de Karen Bermudes. Elles ont pris leur revanche sur Tas (quatrième), qui avait remporté la finale du 500 mètres face aux Colombiennes samedi. Dans les courses par élimination, Garzon a précédé Bermudes (deuxième) et Tas (troisième).