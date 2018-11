Pas de chance pour Bilal Laggoune : le boxeur de Ninove s'est blessé (déchirure au mollet) lors d'un sparring en Allemagne et doit déclarer forfait pour le championnat IBF Intercontinental des lourds-légers qui l'attendait au Spiroudome de Charleroi le 15 décembre prochain.

C'est la deuxième fois que son duel face à l'Australien Jai Opetaia est reporté : en octobre dernier, c'est son adversaire qui s'était blessé à l'entraînement. Une situation frustrante pour notre compatriote, qui a toutefois bien conscience qu'il doit être à 100 % pour affronter un adversaire de cette qualité.

En conséquence de ce forfait, il n'y aura donc qu'un seul titre international en jeu ce soir-là : Ryad Merhy, qui brigue le titre WBA International des lourds-légers, affrontera le gaucher texan de 28 ans Samuel Clarkson (21 victoires, dont 14 avant la limite, pour 4 défaites), le mieux classé des adversaires américains qu'il ait eu à affronter dans sa carrière. Le Bruxellois, qui vient de fêter son 26e anniversaire, se produira à cette occasion devant le Français Arsen Goulamirian, qui l'avait battu avant la limite, en mars dernier à Marseille, pour le gain de la ceinture WBA. On se souvient que le champion avait rendu un vibrant hommage à son opposant à l'issue de sa victoire et qu'il semble le tenir en haute estime, ce que confirme sa venue en Belgique.

Le plateau sportif du gala de Charleroi, qui propose dix combats professionnels et deux combats amateurs, est également riche des présences d'Abraham Nova, qui vient de décrocher le titre WBA nord-américain des super-plumes, d'Hervé Hubeaux, de Timour Nikarkhoev, d'Antoine Vanackère, de Miko Katchatryan, de Hovo Martirosyan et des boxeurs locaux Kamel Kouaouch, Gaetano Toma et Badre Jalane.

"Il y a une demande très importante pour ce gala, provenant soit d'un nouveau public soit de gens fidèles aux rendez-vous organisés par 12 Rounds Promotion, c'est pourquoi il est conseillé à tous de prendre ses places sans tarder", souligne l'organisateur de la soirée, Alain Vanackère.

