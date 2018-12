Fortunes diverses pour nos boxeuses engagées dans des combats mondiaux : si Delfine Persoon a conservé son titre WBC des légers de manière autoritaire, en Flandre, Femke Hermans, qui évoluait en poids moyens pour l'occasion, a tenu la distance mais s'est inclinée aux points (décision unanime) face à l'Américaine Claressa Shields.

"Je ne crois pas que je pourrais encaisser comme ça à la place de mon adversaire", a déclaré Delfine Persoon après avoir remporté son combat contre la Kényane Judy Waguthii à Ardooie. Notre compatriote a remporté la rencontre par KO technique à la 10e reprise et conserve ainsi défendu son titre mondial WBC chez les légers.

"J'ai beaucoup de respect pour Waguthii, c'est incroyable ce qu'elle a encaissé. Je l'ai touchée au menton plusieurs fois", affirme la boxeuse de 33 ans, forte de son 9e titre mondial. "J'ai trouvé que le KO technique aurait été possible plus tôt, car ce n'était plus sain. J'ai vu ses yeux partir. (...) J'ai commencé lentement, mais avec le recul j'aurais pu augmenter plus rapidement le rythme", a-t-elle encore déclaré.

Delfine Persoon espère désormais pouvoir l'emporter face à l'Irlandaise Katie Taylor. "Je sens que je peux encore progresser, maintenant que je peux boxer sans douleur avec les deux mains. Je grandis à nouveau à mon meilleur niveau", a-t-elle dit.

Sanae Jah battue aux points

Quelques heures plus tard, aux Etats-Unis, Femke Hermans, notre championne WBO des super-moyens, descendue de catégorie pour affronter l'invaincue Claressa Shields, la championne du monde WBC, WBA et IBF des poids moyens, a livré un combat très courageux face à la double championne olympique, s'inclinant finalement aux points sur décision unanime des juges.

"Je suis un peu déçue d'avoir perdu mais je suis fière de ma prestation !" souligne la Brabançonne de 28 ans. "Boxer dix rounds face à la n°1 au monde n'est pas donné à tout le monde. j'ai beaucoup appris..."

Par ailleurs, toujours samedi mais à Bruxelles, Sanae Jah s'est inclinée aux points face à la Serbe Nina Radovanovic, laquelle s'est emparée du titre IBO des poids mouche à l'issue d'un combat âpre.