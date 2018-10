La traditionnelle pesée des boxeurs prenant part au gala du Country Hall (samedi) s'est déroulée ce vendredi soir dans un grand hôtel jouxtant le Palais des Congrès de Liège.

Pas de mauvaise surprise pour Ryad Merhy et Demetrius Banks : les deux protagonistes du combat principal de la soirée, prévu en huit reprises de trois minutes, ont fait le poids, à savoir 90,4 kg pour le premier et 90,2 kg pour le second. L'Américain de 38 ans (10-5), que nous avons rencontré, en a profité pour affirmer son désir de créer la surprise pour sa première sur le sol belge.

"Mon palmarès ne dit pas tout : je suis venu sur le tard à la boxe et, entre nous deux, je suis certainement celui qui a le plus faim, qui a le plus envie de cette victoire", explique-t-il. "Ryad Merhy, que je ne connaissais, a l'air d'être un chouette gars, respectueux, et il est difficile de savoir exactement ce que vaut son punch. Mais il m'a fait une bonne impression en vidéo. En fait, nous avons un peu le même style, basé sur le contre, et ce sera un duel intéressant à suivre. Je suis très motivé, en tout cas, à l'idée de remporter cette victoire. J'ai eu quelques bonnes semaines de préparation."

De son côté, Ryad Merhy affichait son calme habituel. "La première partie du job est faite, maintenant place au ring", dit-il. "Il me semble plutôt défensif comme boxeur mais je dois être capable de m'adapter à toutes les situations. Je vais travailler mon agressivité sur le ring parce que c'est ce qu'il m'a manqué lors de mon championnat du monde WBA à Marseille. Le K.-O. ? Je ne vais pas le chercher à tout prix mais s'il doit tomber, il tombera..."