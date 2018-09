Le Bruxellois a été désigné challenger officiel du tenant du titre européen des lourds-légers.



La nouvelle fait déjà grand bruit dans le microcosme de la boxe belge : Ryad Merhy et Yves Ngabu, les deux éléments phares de la catégorie des lourds-légers, pourraient bien s'affronter avant la fin de l'année. La désignation du premier (25 v., 1 d.) comme challenger officiel du second (19 v.) a, en tout cas, précipité les choses au cours des dernières heures, si bien que ce "superfight" national n'a plus rien d'illusoire.

Mieux : les deux camps ont manifesté leur accord pour que le combat ait lieu ! Il reste toutefois encore aux deux parties à trouver un terrain d'entente d'ici au 10 octobre. Dans le cas contraire, des enchères pourraient avoir lieu mais la première hypothèse demeure la plus probable.

Le promoteur Alain Vanackère, manager de Ryad Merhy, est en tout cas prêt à organiser le combat le 15 décembre prochain à Charleroi. "Si c'est le combat que tout le monde attend, pourquoi pas ?" lance-t-il. "Avec la ceinture WBA et la ceinture EBU, l'enjeu serait important pour les deux boxeurs et le public serait au rendez-vous."

Place, désormais, aux négociations !