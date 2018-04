Les anciens nageurs Brigitte Becue et Sidney Appelboom font partie des six candidats pour la succession de Michel Louwagie au poste de la Fédération royale belge de natation (FRBN).



Brigitte Becue, 45 ans, et Sidney Appelboom, 51 ans, se sont spécialisés en brasse durant leurs carrières dans les bassins.

Brigitte Becue a participé quatre fois aux Jeux Olympiques, en 1998, 1992, 1996 et 2000. Elle a été sacrée championne d'Europe à cinq reprises, dont trois fois en grand bassin et a décroché la médaille de bronze du 200 m brasse aux Mondiaux 1994. Elle a également été coach à la fédération flamande et à la fédération francophone. "Nager reste ma passion et j'ai beaucoup d'expérience. C'est ce que je veux transmettre", dit-elle. "Mon nom est un atout, en terme d'image en Belgique et à l'international. Je suis toujours la natation et je suis convaincue que je peux apporter quelque chose."

Toutefois, Brigitte Becue ne souhaite pas augmenter ses chances de réussite en faisant du lobbying. "Je ne suis pas un politicien. Ils devront me choisir pour qui je suis. Tout le monde sait que je ne tourne pas autour du pot. Beaucoup de personnes aiment ça, d'autres non. Je ne suis pas une féministe mais je pense qu'une femme peut apporter quelque chose d'autre."

© BELGA



Sidney Appelboom, 51 ans, a disputé les Jeux de 1988 à Séoul. Depuis quelques années, il était commentateur pour Sporza pour les principales compétitions de natation.

Outre Becue et Appelboom, les autres candidats sont Bram Cops, Marc Huberty, Daniel Motton et Georges Straetemans.

"Nous ne pensions pas qu'il y aurait autant de candidatures", a déclaré Johnny Van der Straeten, le vice-président de la Fédération. "Les candidats présenteront leur programme au conseil d'administration les 18 et 19 avril. Nous leur demanderons entre autres comment ils envisagent leur rôle".

Le nouveau président sera élu le 15 mai. Michel Louwagie, qui est également manager du club de football de La Gantoise, est à la tête de la FRBN depuis 1998. En mai 2016, il avait été réélu pour un dixième mandat de deux ans.