Qu'ils soient belges ou étrangers, de nombreux touristes se plaisent à visiter le centre-ville de Bruges.

Ils étaient d'ailleurs 5,2 millions à découvrir la ''Venise du Nord" l'année passée.

Mais aucun de tous ces touristes ne l'a fait comme Dominic Di Tommaso. Ce freerunner professionnel et athlète de Red Bull vous fait visiter Bruges comme vous ne l'avez jamais vu.

"L'Australien Dominic Di Tommaso montre Bruges comme personne ne l'avait fait auparavant : les plus beaux endroits, mais d’un point de vue différent et surprenant", explique le bourgmestre de Bruges, Renaat Landuyt, dans un communiqué. "Une équipe professionnelle brugeoise a tout enregistré de manière professionnelle et a transformé le ‘Liquid Bruges’ – le thème de la Triennale actuelle – en ‘Volatile Bruges’. Ainsi, le monde entier peut admirer tout le talent de Dominic : le sport de haut niveau sur nos célèbres façades, tours, bateaux et rues. Nous sommes très heureux de pouvoir aider à réaliser ce rêve de Dominic avec Red Bull. Et en tant que spectateur, vous voulez naturellement découvrir la Triennale et tous les autres atouts de Bruges. Bien que nos visiteurs fassent mieux de rester les deux pieds sur terre."

Le Spiderman de Bruges

Dominic Di Tommaso a surpris et peut-être effrayé plus d'un passant lors du tournage. Il tempère et explique que tout mouvement est contrôlé: "Je contrôle à tout moment la situation. Les sauts que vous voyez ont été répétés et exécutés des milliers de fois dans un environnement contrôlé. Je ne fais pas ça parce que ça m’excite ou pour l'adrénaline, il s'agit de garder le contrôle et d'être conscient de ce que votre corps peut et ne peut pas faire".