Déçu, mais pas abattu, tel est l’état d’esprit de Cédric Taymans, le DT francophone, au soir de ces Championnats d’Europe. Le Brabançon n’est pas du genre à s’emballer, à hausser le ton, à critiquer inutilement, même s’il reconnait l’échec de notre délégation à Varsovie. Refusant le terme "catastrophe", Taymans ne cherche pas d’excuses pour autant.

Cédric, on dit souvent que c’est dans la défaite qu’on apprend. Ici, on a beaucoup appris, non ?

"Oui ! Si on s’en tient aux seuls résultats, ce n’est pas la joie. Mais il y a la manière ! Sur leurs combats, je n’ai pas grand-chose à reprocher à nos judokas car, pour la majorité d’entre eux, la victoire ou la défaite s’est jouée sur des détails. Il leur a manqué ces quelques pourcents qui provoquent la différence. Et c’est ce sur quoi nous devons travailler."

Certains n’ont quand même pas répondu à l’attente…

"Écoutez, nous avions une délégation balancée entre jeunesse et expérience avec, pour moi, un ténor : Toma Nikiforov. Et si Dirk Van Tichelt s’était aligné, nous aurions présenté un deuxième véritable candidat au podium. Alors, je sais ce qu’on va dire par rapport à Toma. Quand il affirme qu’il vient pour le titre, ce n’est pas de la prétention, mais de l’ambition. Et je suis sûr qu’il est capable d’être champion d’Europe ou mieux. Mais je pense que ça viendra où et quand on ne s’y attendra pas. Et peut-être même lui."

Charline Van Snick n’est-elle pas une ténor ?

"En -48 kg, Charline figurait parmi les favorites à chaque compétition. Ce n’est pas le cas en -52 kg, une catégorie où elle est en apprentissage. Elle aussi apprend de ses défaites pour le moment parce qu’en judo, nul n’échappe à la règle."

Pour revenir à Toma Nikiforov, vous n’êtes pas inquiet ?

"Non ! Vous savez, en -100 kg, ils étaient une dizaine à pouvoir prétendre au titre, voire à une médaille. En Europe et même dans le monde, la seule certitude est Teddy Riner. Voyez le palmarès de ces Championnats d’Europe et vous serez surpris des noms que vous y trouverez. Des jeunes, parfois très jeunes, ont créé la surprise."

Et les jeunes Belges ?

"Je trouve qu’ils se sont bien débrouillés. Nos quatre néophytes, encore juniors, n’ont pas à rougir de leur prestation. Jorre Verstraeten et Matthias Casse ont bousculé des habitués de leur catégorie et, croyez-moi, on entendra reparler de Myriam Blavier et de Gaby Willems. Mais il ne faut pas brûler les étapes. La Belgique est un petit pays et n’a pas le droit de gâcher ses quelques talents."

Il n’empêche, vous risquez d’être critiqué à votre retour…

"C’est toujours pareil… Quand c’est bien, on encense. Quand ce ne l’est pas, on démolit. Mais je vis la situation avec un certain recul. Tant que je garde la confiance de mes dirigeants, ce dont je ne doute pas parce qu’ils savent que je travaille sur le long terme. On a pris une gifle, mais on ne tendra pas l’autre joue. Parce que je suis convaincu du talent de nos judokas. On va se remobiliser et préparer les prochains objectifs."