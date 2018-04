La sélection belge pour les Championnats d'Europe, du 26 au 28 avril, à Tel Aviv, a été dévoilée en ce dimanche de Pâques. Notre pays y sera représenté par 14 judokas...

Avec Toma Nikiforov (-100 kg) et Charline Van Snick (-52 kg) en chefs de file, la Belgique alignera 14 judokas aux prochains Championnats d'Europe. Dans cette délégation, on note également la présence de Dirk Van Tichelt (-73 kg), battu d'emblée à Tbilissi, mais annoncé samedi à Antalya. De même, notre pays sera représenté par deux judokas, en -81 kg, avec Matthias Casse et Sami Chouchi et, en -70 kg, avec Roxane Taeymans et Gabriella Willems.

Parmi les absents, on relève Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) qui n'a pas rempli les critères de sélection, à savoir : décrocher une médaille ou deux Top 5 en tournois. De même, Lola Mansour (-70 kg) ne figure pas dans cette sélection. Victime d'une commotion cérébrale, le 21 février, à l'entraînement national, la Bruxelloise n'a pu défendre ses chances face à ses rivales et, néanmoins, copines, Roxane Taeymans et Gaby Willems.

En détail (avec, entre parenthèses, le ranking mondial de chacun...)

> Hommes

-60 kg : Jorre Verstraeten (n°49) et Joran Schildermans (n°117).

-73 kg : Dirk Van Tichelt (n°19).

-81 kg : Matthias Casse (n°15) et Sami Chouchi (n°45).

-90 kg : Joachim Bottieau (n°60).

-100 kg : Toma Nikiforov (n°6).

+100 kg : Benjamin Harmegnies (n°39).

> Femmes

-48 kg : Anne-Sophie Jura (n°31).

-52 kg : Charline Van Snick (n°10).

-57 kg : Mina Libeer (n°49).

-70 kg : Roxane Taeymans (n°27) et Gabriella Willems (n°40).

-78 kg : Sophie Berger (n°96).