La star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, qui s'était essayée en août 2017 à la boxe anglaise dans un combat très lucratif (perdu par K.-O. technique) face à Floyd Mayweather, s'est illustrée de bien triste manière ce jeudi à New York.



En prélude à l'UFC 223, un événement organisé ce samedi au Barclays Center de Brooklyn, McGregor, qui ne figure pas à l'affiche de la réunion, s'est invité au Media Day et a été l'acteur d'une incroyable scène en coulisses. Accompagné d'une vingtaine d'acolytes, l'excentrique combattant, déchu de sa ceinture des poids légers pour ne l'avoir pas défendue, a, en effet, tenté de jeter une barrière Nadar et d'autres projectiles vers un bus rempli d'athlètes, une vitrine du véhicule se voyant explosée par une chaise malgré l'intervention d'agents de sécurité.

La scène a été filmée par certains des sportifs présents dans le bus, incrédules, ainsi que par plusieurs témoins.

Selon certaines sources, McGregor aurait voulu défendre son ami Artem Lobov, victime de provocations de la part du challenger mondial Khabib Nurmagomedov et retiré de la carte en raison de son implication présumée. C'est pourtant un autre athlète, Michael Chiesa, coupé au front, qui a fait les frais de cette sombre histoire qui écorne sérieusement l'image de Mc Gregor. Y compris auprès du grand patron de l'UFC, Dana White, qui a toujours défendu The Notorious mais ne décolérait pas après ce très sérieux incident soumis à une enquête de la part de la police new yorkaise.

"Je pense que Conor McGregor a dégoûté beaucoup de gens aujourd'hui", a-t-il expliqué. "S'il avait voulu combattre Khabib (Nurmagomedov), il aurait pu le faire sur le ring, samedi, en toute légalité. Mais emmener 30 de ses gars, débarquer ici et faire ce qu'il a fait, c'est juste dégoûtant. (...) On parle d'un homme qui vient d'avoir un enfant. Et c'est comme cela qu'il se conduit ?"

Le comportement de Conor McGregor risque bel et bien de déboucher sur des sanctions judiciaires... et sportives !