L'Autrichien égale par la même occasion Tomba.

Cinquante victoires en Coupe du monde de ski alpin. L'Autrichien Marcel Hisrcher a égalé, jeudi à l'issue du slalom de Zagreb, un autre slalomeur de légende l'Italien Alberto Tomba dans l'histoire. Les deux hommes partagent désormais la 3e place derrière les 86 succès du Suédois Ingemar Stenmark et les 54 de l'Autrichien Hermann Maier. Hirscher s'est adjugé la victoire, jeudi en fin d'après-midi en Croatie, devant son compatriote Michael Matt, 2e à 5/100es de seconde, et le Norvégien Henrik Kristoffersen, 3e à 11/100es.

Deuxième de la première manche, à 21/100es de Matt, Hirscher, malgré un début de 2e manche hésitant (il comptait 60/100es de retard après le 1er intermédiaire), est parvenu à renverser la situation pour arracher de peu la victoire, sa 23e en slalom. Il a aussi remporté 24 géants, un super-G et 2 slaloms parallèles.

A l'issue de ce 5e slalom de la saison, Hirscher creuse l'écart dans la Coupe du monde de spécialité. Avec 354 points, il devance Kristoffersen (295) et Matt (228).

Au classement général de la Coupe du monde, après cette 17e épreuve, Marcel Hirscher, 28 ans, qui vise une 7e victoire consécutive, occupe aussi la première place. Vainqueur de cinq épreuves cette saison, il compte 674 unités, soit 94 de plus que Kristoffersen (580), qui n'a toujours pas gagné cette saison. Deux autres Autrichiens, spécialistes de la vitesse, occupent les 3e et 4e rang: Kjetil Jansrud (480) et Aksel Lund Svindal (454).

Les skieurs se retrouveront ce samedi 6 janvier à l'occasion du géant d'Adelboden en Suisse.