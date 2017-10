Notre compatriote a mené trois sets à un avant de se faire rattraper et dépasser par l’égyptien, Omar Assar.

Cédric Nuytinck, classé 71ème joueur mondial était opposé à l’égyptien, Omar Assar (21ème joueur mondial) lors de son premier match de la poule qualificative de la Coupe du monde disputée au Country Hall de Liège.

A table la différence de niveau ne se remarquait pas puisque notre compatriote tenait la dragée haute à son adversaire. Et deux premiers sets avec des scénarios identiques. En effet, par deux fois l’égyptien faisait la course en tête en fin de set avant de se faire coiffer sur le fil. Le premier set à 9-7, Nuytinck enfilait quatre points et dans le deuxième, c’est à 10-9 qu’il en plaçait trois pour conclure.

Dans le troisième set, le score filait rapidement à 6-1 mais cette fois, le 21ème joueur au monde ne se laissait pas surprendre. Le belge allait mettre le feu au Country Hall dans le quatrième set. Des échanges spectaculaires, un adversaire qui ne lâchait rien et à sa deuxième pas de set, au terme d’un énorme rallye, il concluait victorieusement dans une ambiance qui grimpait peu à peu.

A 3-1, une victoire de prestige lui tendait la main. A l’instar du troisième, Assar faisait la course largement en tête pour un set empoché aisément. La baisse de régime se confirmait dans le set suivant avec trop d’erreurs directes pour espérer conclure le set et le match par la même occasion. Tout était à recommencer. L’égyptien se faisait la malle mais Nuytinck remontait la pente avant d’être coupé dans son élan par un temps mort.

Les coaches jouaient leur rôle en relançant tactiquement leur poulain et à ce petit jeu, la chance donnait aussi un coup de main à Assar qui filait vers la victoire. La déception était évidemment de mise dans le chef du joueur belge mais il lui restait une chance face à Shibaev en soirée.