Charleroi n’a pas trouvé le moyen de réagir.

Quelle claque ! A la maison, dans son antre de la Garenne, devant ses supporters, Charleroi a reçu une leçon d’envie. Face à une équipe de Morlanwelz, annoncée comme descendante, les Carolos ont pris l’eau. Avec sa fougue et son organisation, l’adversaire a fait mal au Futsal Team. Pourtant, les trois premières minutes laissaient présager un succès facile des visités. « Mais le premier but nous a permis de respirer », lance Rosario Persichetti, l’entraîneur des Normaliens. «Je savais que la jeunesse et la rapidité de mon groupe allaient poser des soucis à cette équipe expérimentée. »

Les Carolos tentaient de réagir. Ils parvenaient à prendre logiquement les devants. Mais ils n’arrivaient pas à faire la différence, à creuser l’écart. « Ils ont rapidement dû composer avec de nombreuses fautes. On en a profité. Grâce à l’un de nos dix mètres, on a pu revenir au score. 2-2, c’était parfait à la pause. »

« Je crois que mes joueurs ont pris une leçon, ce soir », lance Liliu, l’entraîneur de Charleroi. « Il ne suffit pas de paraître pour l’emporter. Comme tout le monde, ils devront travailler très dur pour atteindre leurs objectifs. »

Après la pause, le Futsal Team ne trouvait pas la solution. La vitesse et la technique de l’adversaire poussaient Charleroi à commettre de nouvelles fautes. Etrangement, malgré leur expérience, les Carolos ne parvenaient pas à gérer les débats. Offensivement, ils manquaient de chance ou tombaient sur un excellent Waselle. Morlanwelz, lui, n’avait besoin que d’un tir pour trouver la faille. Au final, ce fut un succès… 2-6 pour les Normaliens ! Une énorme désillusion pour un Charleroi que l’on annonce comme un futur finaliste de la saison. « Le groupe en est loin, très loin. J’espère que cela va lui servir pour la suite de la compétition. »

A Morlanwelz, on ne boudait pas son plaisir. « On a conservé pratiquement le même groupe. Il est très jeune. Mais les gars en veulent. Je suis fier d’eux, avec ce beau bilan de quatre points sur six », ponctuait Rosario Persichetti.